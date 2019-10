Asociación con China y Rusia refuerza desarrollo económico ante bloqueo de EEUU

El fortalecimiento de las relaciones de cooperación bilateral de Venezuela con países como Rusia, China y Vietnam busca apuntalar el desarrollo de la economía nacional y elevar la producción frente al bloqueo financiero y comercial impuesto de manera unilateral e ilegal por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), señaló el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

En una entrevista concedida al medio italiano L’Antidiplomatico denunció que la intención de la hegemonía norteamericana y las corporaciones europeas, subordinadas a la política estadounidense, es evitar y golpear la relación comercial de Venezuela con el resto del mundo, por lo que es vital producir los alimentos y la tecnología que requiere la nación.

“El ataque imperialista quiere golpear el corazón de nuestra economía, la industria petrolera, nuestra capacidad de interactuar con el mercado mundial para evitar que obtengamos financiación. Por lo tanto, es vital que logremos producir nuestra propia comida y tecnología, al igual que otros países que han sufrido un bloqueo similar”, sostuvo.

Diplomacia de Paz

En una entrevista, el canciller subrayó que la organización social, la denuncia permanente de los ataques externos y la solidaridad mundial dentro de la Diplomacia Bolivariana de Paz constituyen mecanismos para prevenir la guerra y la dominación imperialista.

Ratificó que las relaciones que promueve Venezuela con el resto del mundo se fundamentan en el ideario bolivariano y chavista en la procura de consolidar espacios de intercambio, respecto, independencia y autodeterminación de los pueblos.

En este sentido, Arreaza fue enfático al recalcar que las guerras desaparecerán si no existe el imperialismo, por eso enfatizó que Venezuela está del lado “de todos aquellos pueblos que no quieren ser dominados, que quieren ser libres; defendemos los intereses del pueblo y de todos los pueblos del mundo, no los de la burguesía”, remarcó.

Por otra parte, aseguró que el destino de los organismos que han servido a la política de injerencia de EEUU como la Organización de Estado Americanos (OEA) y el llamado Grupo de Lima pasarán a la historia.

“Con la llegada de nuevos gobiernos, con un cambio de fase, todo esto será sólo un mal recuerdo, una mancha en las relaciones internacionales que estos grupos tendrán que justificar frente a sus pueblos”, puntualizó el canciller.

Consideró también que las acusaciones contra Venezuela y su presidente constitucional, Nicolás Maduro, con el concurso de la mediática internacional de supuestamente intervenir en los asuntos internos de otros países es una “situación ridícula que con el despertar de los pueblos terminará en la basura de la historia”.

Revolución feminista

Jorge Arreaza observó que las féminas forman parte del grupo social más atacado por las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos, puesto que, a su juicio, este acoso económico busca relegarlas a un papel secundario en la sociedad, “tiene como objetivo volver a privatizar sus vidas”, asentó.

Recalcó que durante el proceso bolivariano la mujer ha sido incorporada a la vida política y protagonista en la doctrina de transformación social y consolidación del Poder Popular.