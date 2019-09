Cabello: Pueblo y FANB unidos son los dos brazos de la Revolución Bolivariana

Hoy el sueño del Libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez son palpables en “nuestro pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) unidos en un mismo brazo” en defensa de la Revolución Bolivariana, expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante el programa 267 Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

A pesar del tiempo que pase, el Líder de la Revolución Bolivariana vivirá siempre en el corazón y la lucha de cada mujer y hombre: “Pasarán años y años y el Comandante Hugo Chávez seguirá en el corazón y lucha de cada uno de nosotros”, precisó, refiere una publicación de Con El Mazo Dando en su portal web.Destacó asimismo que ante los ataques del imperio estadounidense y sus lacayos, la moral chavista “está a millón dispuestos y prestos para la defensa de la Patria, la derecha más nunca volverá al Gobierno, ni por las buenas, ni por las malas. No podrán y no volverán más nunca a gobernar esta Patria. Con votos no van a ganar y por la fuerza se encontrarán con nosotros”.

Cabello agregó: “No queremos guerra, queremos paz, pero estamos obligados a prepararnos para defender nuestra Patria de cualquier intento de invasión por parte de los enemigos de nuestra Patria, de los que nos quieren robar nuestros recursos”.

Los que incitan una invasión contra Venezuela, debe ser tratado como enemigo de la Patria: “Todo aquel que hoy está llamando a invasión, a que vengan aviones, que manden satélites, que manden drones sobre nuestro territorio, en caso de ocurrir un hecho de esa naturaleza, debe ser tratado en caso de confrontación, como un enemigo de la Patria, darle exactamente el tratamiento que se le da a los enemigos de la Patria. ¡El que entendió, entendió, no se lo vamos a explicar!”, dijo.