Cabello: EEUU nos robó más de 25 mil millones de dólares con cómplices en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, reiteró este sábado que el Gobierno de Estados Unidos (EEU), junto a sus cómplices en Venezuela, le robó al país más de 25 mil millones de dólares destinados a la adquisición de medicinas e insumo médicos, así como para el pago de operaciones en el exterior.

Durante su intervención en el encuentro de constituyentes y parlamentarios internacionales del Foro de Sao Paulo, dijo que el gobierno norteamericano también tiene bloqueado más de 5 mil millones de dólares en entidades financieras internacionales.

“Es difícil que alguien pida una medicina y no se le consiga, porque la plata que estaba dispuesta para comprar la medicina se la robaron. Estados Unidos nos robó, con sus cómplices de Venezuela, más de 25 mil millones de dólares y nos tienen bloqueados más de 5 mil millones de dólares”, explicó durante una transmisión en vivo por Venezolana de Televisión (VTV).

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), exhortó a los parlamentarios que participan en el XXV Foro de Sao Paulo, a hablarle al pueblo sobre el poder constituyente originario “para que se origine una revolución desde el propio pueblo” como es el caso de Venezuela.

“Que este encuentro progresistas nos de la fuerza para demostrarle que podemos gobernar bien, para el pueblo (…) Tenemos que organizarnos, unirnos y demostrar que si podemos en Colombia, que si podemos en Argentina, en Brasil, en Haíti, que si podemos nosotros”, señaló.

Cabello, denunció que el imperio norteamericano impuso sanciones contra el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema creado por el presidente Nicolás Maduro, para abastecer al pueblo de alimentos.

Ante esto, Cabello destacó la resistencia del pueblo venezolano a pesar del constante asedio imperial. “Si creen que nos van a rendir por hambre, no es así”.

Además, destacó la resistencia que han tenido el pueblo cubano y venezolano ante el asedio imperial de Estados Unidos.

“En Venezuela nos hemos enfrentado durante 20 años, no ha habido ni un solo día de descaso. Todos los días una conspiración, un ataque, ahora nos estamos enfrentando a sanciones, a bloqueos pero no hemos sido los únicos, el pueblo cubanos tiene mas de 50 años luchando y venciendo, no se va a rendir”, subrayó.

“Aquí hace 500 años echamos al imperio más poderoso de aquella época, pero no estábamos tan preparados, tan unidos y con la consciencia que tenemos ahora”, puntualizó.