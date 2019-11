Cabello: Debemos defender la patria como hace 200 años

Durante un concentración popular en el estado La Guaira, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, invitó al pueblo venezolano a movilizarse este sábado 16 de noviembre en la ciudad de Caracas, donde se programó una marcha en defensa de la patria.

Desde la concentración, el dirigente explicó que la patria se ve amenazada por los intentos de la oposición extremista de tomar el poder político y entregar Venezuela a intereses extranjeros.

“(La oposición) no siente la patria, no aman la patria y están dispuesto a negociar no solo el suelo patria sino la vida de los venezolanos, y nosotros los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, defenderemos la patria de todos los venezolanos”, expresó.

Indicó que hay que defender la patria como lo hicieron los venezolanos que enfrentaron el imperio español. Dijo que en esta oportunidad la amenaza es el imperio norteamericano que usa su poder político y económico imponerse en los países de América Latina.

Dijo que el imperio estadounidense se caracteriza por una política racista, excluyente y clasista, la cual intentan imponer en Venezuela. Sin embargo, en el país se desarrolla una política de igualdad.

“Venezuela ha demostrado sobre toda las cosas, siempre, que respeta los derechos humanos, como decía el libertador ’igualdad establecida y practicada”, dijo al tiempo que advirtió que la oposición venezolana no cree un sistema de igualdad.

Cabello le advirtió a la oposición que la Revolución Bolivariana cuenta con un pueblo organizado a través de las Redes de Acción Sociopolítica, las Unidades de Inteligencia Popular, la Milicia Bolivariana para defender el proceso revolucionario.