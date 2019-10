Avanzan elecciones generales en Argentina

Los argentinos salen a votar este domingo en medio de la crisis económica que sacude al país para elegir entre el actual presidente Mauricio Macri, de la coalición oficialista Juntos por el Cambio, y la dupla Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de la coalición opositora Frente de Todos.

Los colegios electorales de Argentina abrieron a las 08H00 hora local (11H00 GMT) de este domingo para los comicios generales en los que se elegirán presidente y vicepresidente y se renovará parcialmente la composición del Parlamento.

El sistema electoral argentino establece que para ganar en primera vuelta el candidato debe alcanzar el 45 por ciento de los votos o el 40 por ciento con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales con su rival más cercano. De lo contrario, se realizaría una segunda vuelta (balotaje) el 24 de noviembre.

Los candidatos que participan en esta primera vuelta surgieron de las elecciones primarias (PASO) del pasado 11 de agosto de 2019, al obtener el 1,5 por ciento de los votos válidos. En estos comicios Macri sumó un 32,08 por ciento de los votos, mientras que Alberto Fernández consiguió un 47,65 por ciento.

Mañana 27 de octubre son las Elecciones Generales. En nuestro país, desde los 16 años podemos elegir a nuestros representantes. ¡Participá en las #EleccionesArgentina! pic.twitter.com/Uc59YQFVUO — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) October 26, 2019

El resultado de las PASO podría repetirse este domingo y Alberto Fernández, junto a Cristina Fernández, se alzarían con la victoria en primer vuelta. De ser así, los candidatos del Frente de Todos asumirían el 10 de diciembre para un mandato de cuatro años.

Hasta ahora, las encuestas en Argentina coinciden con los resultados de las primarias y le dan el triunfo al opositor Alberto Fernández, reseña Telesur.

Dupla Fernández-Fernández

Alberto Fernández es un político, abogado y profesor, de 60 años, aspira a la presidencia, mientras que Cristina Fernández de Kirchner, de 66 años y exmandatario de Argentina, es su compañera de fórmula para la vicepresidencia.

Ambos llegan a esta carrera electoral con la coalición Frente de Todos, integrado por cuatro sectores políticos: el Partido Justicialista (peronista), el kirchnerismo liderado por la expresidenta, la mayoría de los gobernadores peronistas, y el Frente Renovador liderado por Sergio Massa.

El domingo los argentinos tenemos una oportunidad histórica. La oportunidad de dejar atrás nuestros desencuentros y abrazarnos para construir el país que soñamos y nos merecemos.



Vamos a poner a la Argentina de pie. Y lo vamos a hacer entre todos.#YoVotoPorTodos pic.twitter.com/oo5s4Aaw8R — Alberto Fernández (@alferdez) October 25, 2019

Macri busca la reelección

El actual presidente Mauricio Macri llega a estos comicios en busca de su reelección, con todas las encuestas pronosticando su derrota.

Como compañero de fórmula tiene a Miguel Ángel Pichetto, actual senador del país. Juntos integran la coalición oficialista Juntos por el Cambio, integrada principalmente por el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y sectores del Peronismo federal. Se trata de una ampliación de la alianza política “Cambiemos”, que ganó las elecciones en 2015.

Este domingo vamos todos a votar. pic.twitter.com/xzwV6GHJJY — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 24, 2019

Economía, el tema principal de las elecciones

Argentina atraviesa una crisis económica ante la profunda devaluación del peso, que perdió un 82 por ciento de su valor respecto al dólar desde 2015. La inflación en el país alcanzó el 53,5 por ciento entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, según la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2015 había sido de alrededor del 25 y 27 por ciento.



Asimismo, el INDEC detalló que la canasta básica total (CBT) creció 54,2 por ciento desde septiembre de 2018. De esta forma, una familia de cuatro integrantes en Argentina necesitó en septiembre ingresos de al menos 34.785 pesos (590 dólares) para no caer en la pobreza.



Un adulto en Argentina necesita 11.257 pesos (190 dólares) por mes para no caer en la pobreza, y 4.503 pesos (76 dólares) para no sumarse a la población