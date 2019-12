Asambleístas bolivianos coordinarán con Evo Morales tema de elecciones

La diputada boliviana Margarita Tiñini aseguró este jueves que algunos asambleístas de organizaciones sociales viajarán a Argentina para coordinar con el presidente Evo Morales el tema de las próximas elecciones y la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

En sus declaraciones divulgadas a través de un video publicado por la cuenta oficial en Twitter de la Cámara de Diputados, Tiñini indicó que si la oposición insiste en arrebatar la personería jurídica del MAS-IPSP, lucharían para evitarlo, puesto que se tiene mucho respaldo de varias organizaciones.

«No nos pueden quitar nuestra personalidad jurídica. Somos un instrumento político de las organizaciones sociales muy grande, así que nosotros, por favor, le vamos a pedir a la oposición que no intenten eso porque no puede ser. Va a haber un pronunciamiento tal vez al respecto, pero no sería atinado quitar la personalidad jurídica», remarcó la parlamentaria.

Tiñini manifestó, además, que algunos parlamentarios ya se han reunido con organizaciones sociales para coordinar el tema electoral y otros de relevancia para el país.

«Estamos en coordinación con las autoridades de organizaciones sociales y también hermanos diputados para llevar adelante el tema de las elecciones y otros temas pendientes», expresó.

De cara a las elecciones en Bolivia el año entrante, el presidente Morales se encuentra liderando la campaña del MAS desde Argentina, país donde se encuentra asilado, a raíz del golpe de Estado perpetrado en noviembre pasado contra su Gobierno constitucional. Prensa Latina.