ANC realizará acto formal en jornada de firmas para campaña “No more Trump”

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, informó este lunes que el Poder Plenipotenciario realizará el próximo jueves un actor formal para unirse a la jornada de recolección de firmas de la campaña No Más Trump.

“Las firmas, que ya estamos firmando desde que inició la campaña, pero desde el jueves los constituyentes haremos un acto formal para sumarnos”, indicó desde el estado Monagas.

El pasado viernes el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro precisó que la campaña No More Trump (No más Trump) – impulsada a principios de agosto en rechazo al decreto ejecutivo firmado por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump–; ya cuenta con ocho millones de firmas.

Las firmas, serán entregadas este mes al secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la meta es alcanzar 13 millones de rúbricas. AVN