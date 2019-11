Alto dignatario eclesiástico de Chile pide nueva Constitución

El administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Celestino Aós, reclamó hoy una nueva Constitución para Chile, denunció las desigualdades existentes y reconoció la violación de derechos humanos en el país.

En lo que es considerado como el pronunciamiento más contundente de la Iglesia Católica chilena sobre el estallido social iniciado el 18 de octubre, en un comunicado del Arzobispado de Santiago, Aós señaló que el país necesita un pacto social que incluya cambios en la Constitución.

El comunicado señala que si no se hacen cambios profundos, solo será un maquillaje, que repetirá la misma historia y ‘el estallido va a ser igual de fuerte o mayor, pues ‘la sociedad y los que están sufriendo están muy alertas, y no van a tolerar algo que no se sostiene’.

A juicio del administrador apostólico designado por el Papa, las injusticias que se viven en Chile colmaron el vaso, y consideró que los chilenos deben alcanzar un pacto social que no sea un encuentro para imponerse hegemónicamente unos por sobre otros sino para llegar a consensos sobre la base del respeto a los derechos y deberes fundamentales’.

Aós consideró beneficioso que la Iglesia ayude a fomentar los cabildos ciudadanos ofreciendo sus locales y parroquias no solo para los católicos, sino para un diálogo en el que participen todos.

Asimismo se autocriticó a nombre de la iglesia al señalar que todos en Chile ‘tenemos una cuota de responsabilidad’, unos más que otros, porque cuando uno asume un cargo de responsabilidad asume también mayor responsabilidad y exigencia, puntualizó.

Aós aseguró también que durante las manifestaciones se han producido violaciones a los derechos humanos, al señalar que ‘los muertos y heridos nos duelen’. Las personas tenemos la misma dignidad o no la tenemos. Todos son personas y todos son ciudadanos de este país. Por eso es que nos duelen’.

Pidió que se investiguen los casos de muertos durante el estallido social y que se haga justicia, al tiempo que llamó a manifestarse pacíficamente para defender las legítimas demandas de la ciudadanía, reseña Prensa Latina.