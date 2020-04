Alcalde de Pampatar dio positivo en covid-19

El alcalde del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, Morel David Rodríguez Salcedo, es uno de los 4 casos positivos de coronavirus en el estado Nueva Esparta, así lo dio a conocer a través de sus redes oficiales, luego de que el Comando Presidencial para la prevención del covid-19 anunciará este sábado, dos nuevos casos en la entidad insular.

«Es mi deber y responsabilidad comunicar, que acabo de recibir el resultado de los exámenes del Ministerio de Salud, proveniente de la ciudad de Caracas, los cuales indican que he dado positivo en la prueba para covid-19, y aunque hasta el momento, mi condición me coloca en el rango de los asintomáticos, estoy siguiendo todos los protocolos establecidos, y me mantengo en cuarentena desde el pasado 16 de marzo», dijo a través de un comunicado.

Rodríguez agradeció a todo el personal de salud de la Alcaldía y del Ministerio del Poder popular para la Salud por el trabajo que están realizando en la contención, mitigación y prevención del virus.

Por su parte el protector del estado Nueva Esparta, Dante Rivas manifestó su solidaridad con el alcalde destacando que las diferencias políticas no cuentan en momentos coyunturales como la pandemia que nos azota.

«Pusimos a su disposición todos los medicamentos necesarios para tratarse y tanto él, como su familia, contactos y allegados, tendrán la atención que requieren», manifestó Rivas.