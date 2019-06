Administración de carga será sectorizada en Nueva Esparta

Desde este viernes 14 y hasta el domingo 30 de junio implementarán un nuevo plan de administración de carga en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, como parte de la contingencia para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y en aras de “garantizar el servicio en forma continua”.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó que el plan se aplicará por bloques horarios entre las 10:00 de la mañana y 12:00 de la medianoche, por ciclos de tres a cuatro horas en varios sectores de los 10 municipios ubicados en la isla.

La oficina regional de la corporación precisó en el comunicado de este 14 de junio que el plan de carga, “pudiera variar de acuerdo a la demanda y el comportamiento de los equipos” electrónicos.

En ese sentido, los días lunes corresponderá al grupo B, C, D y al E; los martes tocará al grupo A, repite el D, el B y C; los días miércoles el B, E, A y D; jueves C, A, B y E, en cambio el viernes D, B, C y A. Sábados: E, C, D y B, además de los domingos: A, D, E y C.

Sectores por bloques horarios

Bloque A: Los Millanes, Juangriego, Los Robles, Piedras Blancas, Playa El Ángel, avenida Bolívar, Santa Isabel, La Otra Banda, San Lorenzo, Costa Azul, calles Igualdad y San Francisco, Sabanamar, Bella Vista, avenida Francisco Fajardo, Los Olivos y La Chacalera en Porlamar, así como San Antonio en el municipio García, entre otros sectores.

Bloque B: Vicuña, Boquerón, Los Villarroeles, Pedregales, Juangriego, La Mira, Playa El Agua, La Caranta, Villas de San Antonio, Bulevar Guevara, El Silguero, Pozo Nuevo, Las Guevaras, La Guardia y Jorge Coll, entre otros.

Bloque C: Altagracia, La Vecindad, Tacarigua, Achípano, Salamanca, El Salado, Agua de Vaca, Villa Rosa, Villa Juana, Punta de Piedras, Robledal, Palguarime, Guatamare, y otros lugares.

Bloque D: El Tüey, San Juan, Pedrogonzález, Conejeros, Villas de San Antonio, Cruz del Pastel, Cotoperiz, Sabanamar, calle El Hambre, La Guardia, Las Hernández, El Manglillo, y otras comunidades.

Bloque E: Pedrogonzález, Las Cabreras, Pedregales, Boca de Río, Chacachacare, Santa María, Cerro Colorado, Los Cocos, Guatamare, Los Chacos, Los Robles, Aricagua, Manzanillo, La Vega, El Cardón, El Guamache, Playa Moreno, Pampatar, El Dátil – La Lagunita, Llano Adentro y Genovés.