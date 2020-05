Activan en Falcón vigilancia para detección de amenazas terroristas

View this post on Instagram

#4May En participación activa de la defensa militar, la soberanía e independencia, aplicando el uso proporcional y progresivo de la fuerza, la ZODI Falcón N°12 inició las acciones de escudriñamiento y detección de amenazas terroristas, desplegados por todo el territorio falconiano, garantizando la acción directa y coordinada de medios terrestres, acuáticos manteniendo el alerta constante que preserven La Paz en la patria venezolana #VenezuelaInexpugnable Escudo Bolivariano Orden Fragmentaria "Tiburon"