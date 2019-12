Fallece un menor durante accidente en la ARC

La noche de este domingo 15 de diciembre una unidad de transporte que cubre la ruta Coro-Caracas volcó en el kilómetro 92 de la Autopista Regional del Centro (ARC) con 34 pasajeros a bordo. Un menor falleció y 27 personas resultaron lesionadas.

Aún cuando se desconoce la causa del accidente, se registró que los testigos del colectivo perteneciente a la empresa Unión Asociación Cooperativa de Transporte Falcón cubría la ruta Coro-Caracas, no se percataron de nada fuera de lo normal, que la buseta volcó de repente quedando en medio de ambos canales de la vía.



Los pasajeros como pudieron salieron del colectivo y se pusieron a resguardo. También se conoció que algunos de los pasajeros que no sufrieron heridas se marcharon del lugar del hecho por sus propios medios; mientras los lesionados fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Central de Maracay.



La lista con los nombre de algunos de los heridos fue dada a conocer por las autoridades: Elibeth Roque (39), Robert Díaz (25), Liliana Valera (44), Yugreinis Castro (19), Cecilio Barrera (56), Petra Barrera (61), Roxana Sarmiento (26), Freddy Mollera (28), Orlimar Sánchez (41), Ángel Tovar (14),Keila Sánchez (17), Yuleida Leal (36), Karyeli Machado (24), Jenni Puyosa (43), Charly Bracho (36), Brayelis Bracho (16), Ronald Hernández (33), Madeleine Justo (20) y Lucía Martínez (42).

La identificación del menor fallecido no se pudo concretar hasta tanto no llegaran los forenses al sitio del accidente, mientras que la investigación para conocer la causa del mismo se inició, no descartando las malas condiciones de la carretera y el estado de la unidad.