A 26 años de la muerte de Héctor Lavoe

Un día como hoy de hace 26 años, Héctor Juan Pérez Martínez, o conocido como ‘Héctor Lavoe’ se sumó a la lista de grandes soneros de la salsa que dejaron de existir. Debido a un paro cardiaco, ‘El Cantante’ a sus 46 años entonó ‘Todo tiene su final’.

Héctor Lavoe nació en el barrio de Machuelo Debajo de la Cantera de su querida y siempre recordada Ponce, Puerto Rico. Fue allí donde desarrolló su carrera musical, ya que a los 14 años empezó a hacerse conocido cantando en un grupo de su zona. Y aunque su padre quería que sea un gran saxofonista, el intérprete de Juanito Alimaña decidió cantar gracias a la influencia de Cheo Feliciano e Ismael Rivera.

A sus 21 años, Héctor formaba parte de la banda The New Yorker, aunque eso cambió de manera repentina, ya que en el local donde se presentaba, también lo hacía Willie Colón, gran compositor y trompetista, quien se quedó impresionado con la voz del puertorriqueño y junto a Johnny Pacheco le ofrecieron grabar para la Fania Records. Aunque a primera instancia Lavoe no quiso, terminó participando en el Long Play.

Héctor Lavoe vivió el mejor momento de su carrera cuando trabajaba con Willie Colón, quien era el encargado de todos los proyectos que tenían en la industria de la salsa.

La dupla Lavoe – Colón empezó en 1967, donde grabaron muchos éxitos tales como El día de mi suerte, Aguanile, Juana Peña y Barrunto. Aunque estaban en su mejor momento, en 1974, Willie decide dejar a Lavoe para empezar su carrera como solista, aconsejándole en hacer lo mismo.

Aunque parecía un presagio, tal y como Héctor lo interpretaba en Barrunto tuvo el presentimiento de que pronto iba a llegar la separación, aunque esta fue del todo positiva ya que lo mejor estaba por venir. A pesar de ya no trabajar con Willie Colón, este le pidió al compositor Rubén Blades ceder la canción “El Cantante” a Lavoe ya que se asemejaba a su ritmo de vida. Sin duda, este tema lanzó al estrellato a Pérez Martínez y que hasta hoy es su canción emblema.

Héctor Lavoe tuvo una vida llena de éxito pero a su vez no supo sobrellevar el peso de la fama. Sufrir la muerte de su madre a los 3 años, fue lo más duro para él, sin embargo, supo salir adelante con la gran voz que tenía. El 29 de junio de 1993, el puertorriqueño no pudo soportar más y partió a juntarse con un gran amigo como lo fue Ismael Rivera quien había tomado la delantera en 1987. A 26 años de su muerte, siguen vigentes grandes temas como La Fama, Todo tiene su final, Mi Gente haciendo bailar a todos los fanáticos de la salsa dura. TELEMÁS