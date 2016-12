Fotos | 10 posturas navideñas del kamasutra para disfrutar el calor de las fiestas

ÚN.- La Navidad es una época para compartir, reuniones familiares, regalos, buenos propósitos, entre otros. Sin embargo, también es buen tiempo para aprovechar en pareja y conseguirle el lado picante al tiempo decembrino.

Acá hemos seleccionado unas cuántas posturas del Kamasutra que encenderán tu cama esta navidad:

1.- Frente a la chimenea

Esta postura es ultra romántica. Mientras esperas con tu pareja la llegada de Papá Noel frente a la chimenea, puedes practicar al calor del fuego esta placentera postura en el que la chica es penetrada de espaldas a su pareja, que permanece tumbado boca arriba. No todas tenemos una chimenea en casa, pero es una postura muy tórrida si vas a algún hotel o casa rural con tu chico.

2.- Bajo el árbol

Se abrirán muchos regalos aquí, pero ninguno como desvestir a tu pareja poco a poco en un ambiente tan navideño. La cercanía de esta postura la hace especialmente placentera y romántica.

3.- El trineo

Sí, la Navidad te va a dar muchas ideas para innovar y disfrutar con tu pareja y, lo que al final todos queremos, intimar más pasando un buen rato. Una de nuestras ideas es el trineo, donde tu chico será un Papá Noel y tú harás de carretilla. La penetración por detrás puede ser sumamente placentera debido al ángulo en el que se realiza, por lo que si aún no lo has probado con esta postura, ¡adelante!

4.- Cae la nieve

Mientras fuera nieva intensamente, dentro no podría hacer más calor. Pocas cosas se comparan al calor que desprenden dos cuerpos desnudos, así que juntaros mucho y a disfrutar.

5.- El esquiador

¿Te encanta esquiar? Seguro que esta postura les sale genial entonces. Es un poco complicada, apta sobre todo para hombres con el pene grande, pero les encantará el resultado.

6.- El séptimo cielo

Si has terminado de poner la estrella en el árbol, es hora de llegar al séptimo cielo. Es un poco atlética pero, si necesitas ayuda, prueba apoyándote contra una pared.

7.- En la silla de Santa

Un sofá individual, marrón y de cuero. Así es como hemos imaginado siempre a Papá Noel sentado recibiendo cartas o volando en su trineo, así que es el momento de emularlo pero en su versión X.

8.- Esperando a los Reyes Magos

Si ya has echado la carta y estás esperando que llegue el 6 de enero, la espera se te puede hacer eterna… A no ser claro que tomes esta idea para disfrutar mientras tanto. Echa un vistazo a la ilustración: que no se te olvide el cojín para que sea más cómoda la espera.

9.- Propósito de Año Nuevo

Si te haz propuesto hacer algo más de deporte, puedes empezar por esta postura. Es algo complicada, pero el kamasutra también es innovar y buscar nuevas sensaciones y formas de alcanzar placer.

10.- Antes de la cena

Si quieres quemar las calorías de la cena antes de consumirlas, prueba a hacer algo original en uno de tus últimos coitos del año.