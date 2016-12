El Sepulturero | ¡Qué drama el de Mónica!

ÚN.- Retomando il laboro, y ratificando que, definitivamente, la pelona no sabe de “festividades”. Cualquier tiempo es propicio para su llegada. Por ejemplo, el 24 se conoció la noticia del fallecimiento de Germán Regalado, quien por muchos años acompañó al sin par Joselo en su show de VV.

Regalado fue encontrado sin vida en su residencia de Yaracuy, al parecer víctima de un infarto fulminante… Y hoy estaría celebrando un año más de vida el siempre bien recordado Joaquín Riviera. El productor siempre lo celebraba en grande. Hoy sus familiares, allá en el Doral de Miami, lo recordarán con una misa en su memoria. Serían 84 años…

Se viene 2017, y en La Colina no se habla de los seriados ya entregados por Martin Hahn (Gritos del corazón) ni de Mala junta, de Padrón. ¿Enviados al frízer? Por otra parte, se supo que los productores de Rctv no llevarán el próximo mes, al Napte de Miami, Corazón traicionado, la última historia de Martin Hahn protagonizada por Yelena Maciel, Cristóbal Lander y Norkys Batista. No pudieron venderla este año.

Supuestamente Televen le ve muchas escenas que podrían ser censuradas y no calificar para nuestra TV, y, por otro lado, el canal IVC que había demostrado interés, al final no concretó. ¡Qué drama! Aunque no tanto como el que supuestamente sufrió Mónica Montañés ante la posibilidad (casi ya realidad) de que Luis Gerónimo Abreu tampoco se hospede en su “condominio”.

El actor no retorna. Se queda en México, donde le ofrecen una súper novela. ¿Mónica perderá su lobo de Para verte mejor? Pero la escritora no se rinde, otros con menos ya hubiesen tirado la toalla, enviando todo a la ¡tumba tumba!