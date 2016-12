Revelaron las últimas fotografías de George Michael en vida

ÚN.- El pasado domingo 25 de diciembre, el publicista del cantante británico George Michael, anunció que el intérprete de “Faith” había fallecido “pacíficamente en su casa”, y de acuerdo a la información, su muerte fue a causa de una falla del corazón.

En las últimas horas han empezado a rondar por las redes sociales las últimas fotografías del cantante en vida, en donde se le puede notar un poco subido de peso y con un aspecto desmejorado.

#GeorgeMichael last public photo. Eating in a restaurant near his home in Oxfordshire, England in september 2016 pic.twitter.com/jH901yTnaN

Las fotos fueron tomadas en el mes de septiembre, y desde entonces no se volvió a ver a Michael en eventos públicos.

George Michael last photo in public leaving an Oxford restaurant in September this year well over weight bless him RIP George your missed x pic.twitter.com/CIbYLLOY6X

— UK Media Photos (@mediaphotosuk) December 26, 2016