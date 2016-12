Adele y Beyoncé cantarán en los Grammy 2017

Jhon Cisneros.- La cantante británica Adele y la estadounidense Beyoncé confirmaron su presentación en los premios Grammy que se celebrarán en California el próximo año.

Las dos grandes de la música actual aparte que cantaran en la ceremonia están nomidas en las categorías más importantes de la noche

“Muy pocas personas dicen no a los Grammys. Durante todos los años que he estado haciendo el show, ha habido 3 o 4 actos que han dicho que no. Puedo asegurarles que Beyoncé y Adele no son parte de este grupo. Tenemos todas las expectativas de que ambas estarán con nosotros en febrero”, afirmó un representante de los Grammy, con información del Universal.

Los Premios Grammy serán presentados por el actor y comediante James Corden y se transmitirán en vivo desde Los Ángeles, el domingo 12 de febrero.