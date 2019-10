Venezuela investigará participación opositora en pago de Bonos 2020

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), informó este lunes que desde las instituciones venezolanas investigarán la participación de la oposición liderada por Juan Guaidó, en el pago ilegal de los intereses de los Bonos Pdvsa 2020 en Estado Unidos.

Cabello reiteró la denuncia sobre las medidas de Guaidó y otros dirigentes opositores en el pago ilegal de los referidos bonos a “sus amigos”, y recordó que la Asamblea Nacional (AN) en desacato declaró los referidos bonos como ilegales, sin embargo aprobó el desembolso de los interés tras las maniobras de la administración estadounidense contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Crearon una investigación, eso no me extraña, aquí en Venezuela también la estamos abriendo. No dudemos que va a haber investigaciones y aquí en Venezuela va haber justicia”, afirmó, a propósito de las investigaciones que adelanta el Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) por presunta corrupción en el manejo de los recursos facilitados a la oposición venezolana por las instituciones norteamericanas.

“Luego que ellos declararon eso ilegal, vino la locura de Estados Unidos de designar a ‘Juanito Alimaña’ presidente, y los amigos se las arreglaron para cobrar los intereses de esos bonos, en mayo 2019, aprobados por esa Asamblea Nacional, que ellos mismo habían declarado ilegal. Que coherencia hay allí”, recalcó, al tiempo que precisó que los fondos pagados ascienden a 71.600.000 dólares.

Aseveró que los que diversos recursos suministrados por EEUU a la derecha “se han perdido. El gobierno de EEUU es muy confiado porque creen que sus aliados les deben fidelidad”, acotó.

De igual forma, el dirigente nacional del Psuv, detalló que se mantendrán movilizados ante las convocatorias realizadas por la derecha para el mes de noviembre.

“El 16 noviembre, nosotros seguro estaremos en la calle; pero no estaremos desde el 16, vamos a estar desde antes, preparados para el antes y el después”, dijo, y auguró que el llamado de la dirigencia opositora para el venidero mes será “otro engañó”. Reseñó AVN.