Conviasa incrementó a 1.103 vuelos nacionales e internacionales en agosto

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A (Conviasa) incrementó sus rutas este mes de agosto y ahora ofrece al público 1.103 nuevos vuelos entre nacionales e internacionales.

La información la dio a conocer el presidente de la aerolínea, Ramón Velásquez Araguayán, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde escribió: “Incrementamos a 1.103 las frecuencias de vuelo nacional e internacional durante el mes de agosto lo que representa un aumento del 44% de nuestras rutas aéreas. De esta manera continuamos dando pasos agigantados en el plan de expansión 2019”.

Las nuevas rutas nacionales que se encuentran programadas son las siguientes: Puerto Ordaz-Cumaná con salida los días sábados a las 9:00 am; Puerto Ordaz-Maturín con salida a las 10:20 am los días martes y miércoles a las 2:00 pm; Pto Ordaz-San Tome con salida los días martes a partir de las 8:00 am; Pto Ordaz – Canaima saldrá los lunes, jueves, viernes, sábado y domingo en diferentes horarios y Barcelona-Margarita los sábado a las 9:25 am.

Mientras que las internacionales serán Margarita-Manaos los días martes y viernes a partir de las 11:00 am; Margarita-San Vincente, los días jueves a las 11:50 am, y la Habana-Paraguaná.

Por otra parte, las personas que se encuentren interesadas en viajar hacia los Roques pueden tomar el vuelo de Conviasa desde el Aeropuerto Internacional General en Jefe “Santiago Mariño”, ubicado en el estado Nueva Esparta; el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en La Guaira; el Aeropuerto Nacional “Florencio Gómez” de Maracay; así como desde el aeropuerto internacional “Arturo Michelena” de Valencia.

AVN