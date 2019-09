Vicepresidenta y Canciller presentarán firmas contra Trump ante la ONU

El primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este jueves que designo a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y al Canciller Jorge Arreaza para llevar hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las firmas recolectadas en la campaña “No More Trump”.

“He designado a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al canciller, Jorge Arreaza, a llevar las 12 millones de firmas que expresan la voz del pueblo venezolano”, informó el presidente.

La vicepresidenta Ejecutiva encabezará la delegación venezolana que asistirá al 74º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, para presentar las firmas contra Trump.

Hasta la fecha la campaña No More Trump, creada e impulsada por el presidente Maduro, alcanzó 12 millones de firmas, como una muestra del rechazo al bloqueo económico impuesto por el gobierno estadounidense.

“Les tengo una agenda sorpresiva que les va a gustar a los venezolanos. Ya son 12 millones de firmas que ha aportado el pueblo de Venezuela a la campaña mundial. El pueblo de Venezuela dice no más bloqueo, no más sanciones, no más agresión del imperio”, dijo el jefe de Estado.