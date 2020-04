Venezuela tiene el apoyo del mundo para enfrentar el covid-19

“Venezuela tiene el apoyo verdadero del mundo”, para enfrentar el coronavirus (covid-19), aseveró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Venezuela cuenta con las grandes potencias que creen en la paz, la cooperación y la solidaridad”, acotó en un contacto telefónico con el programa “Con el Mazo Dando”, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

El Mandatario Nacional se refirió al panorama actual producto de la pandemia y sobre todos aquellos pasos que los países del mundo deberán dar para lograr la normalidad “relativa y vigilada”, tras esta crisis mundial.

Precisó que conversó este miércoles con médicos chinos, enviados por el presidente, Xi Jimping, quienes le han dado su consideración al respecto.

“Ellos me decían que las medidas que tomamos (en Venezuela) fueron las apropiadas y a tiempo. Yo les preguntaba ¿cómo ven el tema de la vacuna?, me dijeron, en no menos de un año vamos a tener la vacuna. Quiere decir que la normalización de la vida en el país y en el mundo irá bajo estricta vigilancia, y será relativa, donde tendremos que cuidarnos con los tapabocas, guantes, gorros, lentes, limpieza permanente, desinfección de los lugares públicos”, para “pasar a la normalidad relativa y vigilada. Una normalización de la vida social, económica, familiar, laboral”.

Reporte positivo de gobernadores y protectores

Además, el Presidente informó que “todos reportaron la visita casa por casa, a todos les ha llegado miles de pruebas rápidas provenientes de la República Popular China”.

“Hoy he hablado con varios gobernadores de Bolívar, Zulia, Monagas, Amazonas, los protectores de Táchira, Mérida y Falcón para evaluar todos los temas”, sobre las autoridades regionales dijo que se han erigido como “líderes de verdad, lideresas de verdad que están al frente en unión cívico militar policial, dando esta batalla”.

“Oído, atención, a todos los lideres, gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, líderes militares, líderes religiosos, líderes económicos, a todos los jefes y jefas de calles, a todos los líderes sociales, a todos, atención, a todo el pueblo que nos escucha”, dijo el Mandatario.

“Etapa uno, contención, hemos avanzado y ya casi hemos logrado esa contención, gracias a la cuarentena, la consciencia y la paciencia del pueblo, la voluntad colectiva y familiar”, destacó reconociendo la consciencia nacional frente a la situación, producto del COVID-19.

Comentó, de igual manera, que “hay un grupo de académicos y expertos matemáticos que calculan “que, si no hubiésemos tomada la medida de cuarentena (como las asumidas en Venezuela), fuimos el primer país de toda América en tomarlas, pudiéramos estar contando 12 mil casos, y más de 400 fallecidos, tenemos 144 casos y solo 3 fallecidos lamentablemente”, enfatizó.

Por ello, indicó el jefe de Estado “ha valido la pena”, el trabajo que se ha realizado para combatir la propagación del virus.

Fuente: Prensa Presidencial