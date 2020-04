Rodríguez: $100 ofrecidos por Guaidó al sector salud son una estafa

El pasado viernes el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, afirmó que El plan Héroes de la Salud, propuesto por Juan Guaidó, es una estafa. Los 100 dólares que fueron ofrecidos por el diputado de la extrema derecha para el personal de salud en Venezuela son un engaño, dijo durante el balance diario ofrecido sobre el covid-19 en el país.

Durante las declaraciones ofrecidas desde el Palacio de Miraflores y transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), dijo, “Es importante que la recepción de recaudo no implica admisión en el programa. Pero eso no era lo que él (Guaidó) había dicho. Él había dicho que le iba a dar 100 dólares a todos los médicos y a todas las enfermeras. ¿Y de dónde salen esos dólares? De sus bolsillos no, ¿Del bolsillo de Donald Trump? No, es de la plata que se robó, de los cientos de millones de dólares que pasaron de una cuenta que tenía Citgo en un Banco privado norteamericano y los pasaron a la cuenta de Reserva Federal, detalló.

El también Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información explicó que en la plataforma dispuesta por Guaidó se ve en las letras pequeñas que no todo el personal será beneficiado de este bono, sino aquellos que sean escogidos por ellos y que la inscripción en esta no garantiza la obtención del bono.

“Juan Guaidó señaló que le iba a depositar a los médicos venezolanos un dinero en la página Web con su cómplice Luis Almagro, pero parece que la página se les cayó varias veces. Solamente le van a entregar 100 dólares a los médicos que ellos escojan, no es a todos los médicos, ni a las enfermeras y en cuatro días se acaba el lapso de inscripción en una supuesta página de Facebook que no existe, porque cuando se intenta abrir no abre”, indicó.

Rodríguez se preguntó ¿Cómo se puede ser tan ruin? ¿Cómo se puede ser tan miserables? ¿Cómo se puede ser tan mezquino? En lugar de atender el llamado que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en trece oportunidades, para la firma de un acuerdo humanitario, y para que todos juntos: oposición, gobierno e independiente afrontáramos esta epidemia por covid-19.

El ministro Jorge Rodríguez cuestionó que los cientos millones de dólares que le fueron arrebatados a Venezuela se encuentren en Monómeros. Están represados en Europa y que perfectamente podrían utilizarse para atender la pandemia de la covid-19, reseñó el portal de VTV.

Hizo un llamado para que a través de un mecanismo multilateral con la Organización de Naciones Unidas (ONU) puedan utilizarse esos recursos para atender la pandemia en Venezuela: “Ni un solo médico, ni una sola enfermera ha podido cobrar ni un solo centavo, los que si cobraron fueron los diputados de oposición”.

Por otra parte, señaló que los diputados “si están cobrando su tajada con retroactivo y todo. Cada diputado de oposición cobró 5 mil dólares con retroactivo, cada diputado principal recibió 5 mil por cinco, son 25 mil dólares. Los Diputados uribistas le han pedido a Iván Duque, presidente de Colombia, que por favor pare esa sangría y esa robadera allí en Monómeros. Basta de hipocresía, no se metan con Venezuela”, advirtió.

Fuente: VTV