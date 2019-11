Educación gratuita es la bandera de universitarios

Desde 1958, Venezuela celebra el Día del Estudiante Universitario en honor a la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, acontecimiento histórico que le dio más cabida a ese sector en la sociedad.

En los últimos 20 años los universitarios en el país han logrado un sin fin de reivindicaciones que han garantizado la educación en diferentes profesiones. Jessica Bello, secretaria general de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu), asegura que la educación gratuita y de calidad es el principal triunfo del sector.

“La educación gratuita tanto en el sector universitario como en la educación media ha impulsado el sistema nacional educativo, así como las becas y los servicios básicos como los comedores y los subsidios en el transporte”, explica.

Detalla que aún hay mucho que lograr por los estudiantes, razón por la que permanentemente se reúnen con el ministro de esa área. “Actualmente discutimos los montos de las becas, pero así como pedimos también proponemos y tenemos propuestas como la inclusión de carreras de investigación, carreras que atiendan las necesidades del país y redireccionar las universidades autónomas”, agrega.

Asegura que hay una realidad en el país, de constante debate, “la deserción estudiantil y profesoral es una realidad, pero también lo es la necesidad de sincerar las cifras en las universidades privadas. Piden recursos para una multitud de estudiantes y luego dicen que hay deserción, en eso trabajamos actualmente”, dice Bello.

Explicó que en países como Chile no se goza de los beneficios estudiantiles que tiene Venezuela. “La educación gratuita no existe en Chile, todo el mundo no puede estudiar, en Venezuela cualquier bachiller tiene el cupo garantizado”, dijo.

Bello llamó a los sectores estudiantiles a no rendirse ante la situación política y económica del país. “Hago un llamado a los estudiantes a no rendirse, sacar una carrera en el país actualmente no es fácil por las condiciones que nos han impuesto, pero debemos recordar que tenemos oportunidades que no existen en otros países ni gobiernos”, concluyó.

Las propuestas son debatidas en el Congreso Internacional de la Juventud y los Estudiantes, que se realiza desde ayer hasta este sábado 23, en Caracas, donde participan 1.500 delegados nacionales e internacionales.