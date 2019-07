Con cohetazo a medianoche comienza celebración del cumpleaños 65 de Hugo Chávez

Este domingo 28 a las 12:00 de la media noche el cielo caraqueño se llena de luces con el cohetazo para dar la bienvenida al día que, como hace 65 años, vio llegar al mundo al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana.

Así comienza una serie de eventos con los que la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, conmemorará 65 años del natalicio del presidente y líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, en el Cuartel de la Montaña, ubicado en el sector 23 de Enero de Caracas.

En el salón Arañero, se realizarán una serie de actividades infantiles entre las que se encuentran: Ondeando mi tricolor, Soldado Paracaidista, Karaoke Llanero y Palabras que alumbran la oscuridad; mientras que en el Espacio de lectura, se efectuarán las jornadas: Déjenme leer en paz, Trompito de Cuentos y Pintando Palabras para el Comandante.

En la Tarima principal prevista para la ocasión se presentarán: a las 9:00 am, la actividad infantil Mi libro azul y a las 10:00 am, la promoción del libro El diario del Cadete, por parte el embajador de Venezuela en Cuba Adán Chávez. La actividad finalizará a las 11:45 am con la proyección de la Promo A Diario con Chávez.