Cabello: Evo es recibido en Venezuela con los brazos abiertos

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este martes que Evo Morales se fue a México por un tema de seguridad, y que aquí en Venezuela es bien recibido.

“El se fue a México para cuidar su vida, por un tema de seguridad, pero si se hubiese querido venir para acá aquí lo recibimos. Evo es recibido en Venezuela con los brazos abiertos”, dijo desde la marcha en defensa de Evo Morales desde la plaza Morelos en Caracas.

Cabello expresó: “nos manifestamos en solidaridad con el pueblo de Bolivia”, así mismo denunció que “han dando la orden para masacrar al pueblo boliviano. Vendrán los inventos y los falsos positivos en contra de Evo”.

“27 años previos a Evo Morales hubo 21 presidentes en Bolivia, con él llegó la estabilidad. Al imperialismo no le gusta la estabilidad de los pueblos, los prefiere arrastrados, sumisos” destacó el primer vicepresidente del Psuv.

Agregó que los pueblos del mundo se están revelando y eso no lo para nadie, “somos pueblos indetenibles que le están diciendo NO al neoliberalismo y eso no lo podrán detener”, afirmó.

Recalcó “aquí habrá Navidad quiera o no Juanito Alimaña. Aquí hay un pueblo alegre, que decidió ser libre”, expresó Cabello desde la Marcha Antiimperialista Afrosdescendiente. Al tiempo, destacó que “Venezuela seguirá siendo una zona de paz y lo seguirá siendo”.



Aseguró que quien es experto engañar a su gente es la oposición venezolana que ya no sabe que cuento inventar, por eso volvieron con el cuento que aquí no va haber navidades.

Informó que para el próximo sábado 16 de noviembre está programada otra marcha en Caracas por parte de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch), estructuras locales, regionales y nacionales. La agenda de movilizaciones se extenderá al resto del país en repudio al golpismo.

“El día sábado haremos una gran movilización de nuestro pueblo contra aquellos que quieren que Venezuela sea una zona de guerra”, aseveró el también presidente de la Asamblea nacional Constituyente.