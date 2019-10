Yulimar Rojas es la segunda mujer triplista en lograr medalla de oro en cuatro mundiales

La atleta venezolana Yulimar Rojas se convirtió en la segunda mujer triplista en conseguir medalla de oro en cuatro mundiales, tras quedar este sábado campeona en la final del salto triple del Campeonato Mundial de Atletismo 2019 en Doha, Qatar, con un salto de 15.37 metros.

Rojas registró la marca ganadora en su segundo intento de salto, luego, tuvo opciones para mejorar la marca, sin embargo no tuvo éxito. Los 15.37 le alcanzaron para sellar el triunfo.

“No tengo palabras, ha sido un año largo y exitoso. Aunque venía buscando el récord del mundo, lo intenté en los tres primeros saltos, luego estuve con un poco de agotamiento y las cosas no me estaban saliendo como quería, pero logré hacer la mejor marca de mi carrera”, expresó Rojas en unas declaraciones publicadas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

Tras este nuevo triunfo, la venezolana indicó que se tomará unos días de descanso.

“Serán unas vacaciones muy cortas porque me prepararé con todo para el Campeonato del Mundo de Nanjing y luego vendrán los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganar esa medalla me motiva y sé que me irá muy bien. Será un año de seguir cosechando éxitos y en el que seguiré buscando el récord del mundo”, dijo.

Detrás de Rojas se ubicaron la jamaiquina Shanieka Rickets, quien se colgó la medalla de plata al saltar 14.92 metros y la colombiana Catherine Ibargüen que con 14.73, aseguró el bronce.

Entre los mundiales que ha participado Yulimar Rojas se encuentra el Campeonato Mundial de atletismo de pista cubierta, celebrado en 2016 en Portland, Estados Unidos, donde se colgó la medalla de oro con un brinco de 14.41 metros.

También destaca el Mundial de Atletismo de Londres (2017) en el que se consagró como monarca mundial en salto triple. Su marca fue de 14,91 metros y con la distancia superó a la colombiana Catherine Ibergüen (14.89) y a la kazaja Olga Rypakova (14,77), segunda y tercera, respectivamente.

En 2018, la criolla obtuvo la presea dorada en el Mundial de Birmingham, Reino Unido, con un salto de 14.63 metros.

Otros de los logros de esta joven fue conseguir en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 el segundo lugar en este disciplina.