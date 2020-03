Yeferson Soteldo: “Estoy feliz en Santos, tengo muchas cosas que lograr aquí”

En una entrevista realizada en el live de la cuenta oficial de Instagram de LaTeleTuya junto con la colaboración de Humberto Turinese, el venezolano estrella del momento, Yeferson Soteldo, compartió lo a gusto que se encuentra con el cuadro brasileño (Santos) y manifestó su deseo con la selección nacional.

“Estoy feliz en Santos, me alegra mucho que digan que soy uno de los ídolos de aquí, que para mí no lo soy”, expresó el extremo vinotinto que de igual forma aseguró que aspira lograr muchas cosas más con el club “Peixe”, entre ellas darle la Copa Libertadores a toda la fanaticada “alvinegra”.

“Con Jorge tuve que cambiar mi forma de jugar. Me dijo: ‘conmigo no juegas hasta que no aprendas a marcar’. He aprendido mucho. Sampaoli es el mejor técnico que he tenido”, compartió el vinotinto sobre su ex entrenador.

Uno de los más grandes deseos del jugador nacional es “poder jugar en el Manchester United, pero hoy por hoy en mi cabeza está 100% el Santos”. Este deseo del venezolano no está lejos de la realidad, ya que ha venido demostrando actuaciones impresionantes tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. La idea de jugar en Europa se conecta con los intereses que han tenido por el mediocampista clubes de alto prestigio como lo es el Inter de Milán.

Con respecto en poder desarrollar todo el potencial que está mostrando con su club en la selección mayor dijo: “Últimamente Peseiro me está causando dudas porque dice que yo rendiría bien jugando en el medio, más como un ‘10’ y no tanto en la banda. Hay que ver cuando toque jugar con la selección”, respondió el caraqueño.

“A mi gente, pedirles que estemos tranquilos. Vamos a quedarnos en casa. Sé que pronto vamos a salir de ésta. Lástima que aún no comencemos con el sueño de las eliminatorias pero confío en que esto pasará pronto”, concluyó el venezolano.