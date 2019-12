Super Copa Venezuela de Softbol celebra su 5ta edición

Este 12 de diciembre inicia la Super Copa Venezuela de Softbol rápido, que contará con la participación de ocho equipos, y se efectuará hasta el próximo 15 del presente mes en los estadios de las instalaciones de Fuerte Tiuna en la ciudad de Caracas.

El evento que será abierto a todo público, se realizará con dos grupos conformados por cuatro equipos: Piratas de Caracas, Primos de Miranda, Socios de la Guaira y Bunker Sport, integrarán el grupo A, mientras que Azucareros de Aragua, Guanteño Soy, Rockies de Lara y Loney Tunes estarán en el grupo B.

Este campeonato que celebra su quinta edición, servirá para rendir homenaje al legendario lanzador de la selección nacional, Erick Urbaneja, quien pondrá fin a su carrera tras finalizar este torneo.

El primer clasificado de cada grupo avanzará directamente a las semifinales que se diputarán el sábado, mientras que los segundos de grupos se cruzarán contra los terceros para definir a los otros semifinalistas.

La gran final se jugará el domingo en el estadio Hugo Chávez, a partir de las 12 pm.

Apoyo de la FVSoftbol

Durante la rueda de prensa de la presentación oficial de la copa, estuvo presente María Soto, presidenta de la Federación Venezolana de Softbol, ente que avala la realización de este torneo.

Maria Soto se mostró contenta con este certamen / María Isabel Batista

“Para nosotros, apoyar este torneo, es un placer”, inició Soto. “Esta es una gran oportunidad para que los fanáticos del softbol, puedan disfrutar de estos jugadores que casi nunca tiene la oportunidad de mostrarse en competencias a nivel nacional, y no me refiero solo a las figuras ya consagradas, en este torneo también estarán jugadores que representan nuestro futuro”, añadió la ex jugadora y capitana de la selección femenina.