Ruiz está listo para la revancha con Joshua

Andy Ruiz se declaró listo, confiado y hambriento para la revancha frente a Anthony Joshua en la cual expondrá sus títulos de peso pesado durante la pelea estelar de la cartelera en Arabia Saudita este sábado.



Hablando en la conferencia de prensa final de cara al esperado combate, el estadounidense de origen mexicano dijo estar centrado en seguir como monarca de la división tras su victoria sobre Joshua en su primer enfrentamiento el primero de junio de este año en la ciudad Nueva York.



“No quiero que estos preciosos cinturones se vayan. Llevo haciendo esto desde que tenía seis años, y he trabajado muy fuerte para llegar a donde estoy”, dijo Ruiz ante los medios. “Haré todo lo necesario para conseguir la victoria”.



Ruiz (33-1, 22 KO) logró una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo cuando le quitó el invicto y los cetros de peso pesado a Joshua (22-1, 21 KO) tras llegar como reemplazo a la pelea del pasado 1° de junio en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.



“Han sido tres meses largos y he entrenado muy fuerte para hacer mis sueños una realidad”, continuó el actual campeón FIB, OMB y AMB. “En realidad no hay mucho que decir, estoy listo para pelear y volver a ganar. Él está motivado y sé que vendrá en gran forma, pero mi trabajo es evitarlo, y me siento listo”, agregó.



En tanto, Anthony Joshua aspira a recuperar los títulos que perdió ante Ruiz en la pelea, denominada el Combate de las Dunas . l

ESPN