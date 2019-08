Rubén Limardo: “Quiero que me recuerden como el que hizo historia”

Rubén Limardo y su hermano Jesús entraron en la historia de la esgrima panamericana con la inédita final disputada este lunes. El campeón olímpico de Londres 2012 y doble subcampeón mundial conquistó su tercera medalla dorada en la espada individual, segunda consecutiva, y octava presea en estas competencias al vencer 15-8 al menor de la familia. Ningún otro espadista de América ha sumado tantos triunfos en las 18 ediciones de estos Juegos como el tirador guayanés.

“Soy una persona de récords y quiero que me recuerden como el Limardo que hizo tanta historia”, señaló consciente del tamaño de la leyenda que ha ido construyendo desde que debutó en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2004, cuando ganó medalla de plata en espada por equipo.

Su hazaña en Lima tuvo la marca indeleble de guerrero de la pedana, como recordó por haber derrotado también a las múltiples lesiones que lo vienen afectando. “Cuando yo me monto en esa pista se me olvida todo. No había tocado una espada en dos semanas y medias. Terminé el mundial y me quedé haciendo rehabilitación. Me vine aquí, tomé una espada a ver qué pasaba y todo salió bien y se logró la meta”.

Combate fratricida

Llegar a la final por el oro pasó por otros sufrimientos en la pedana. Jesús cedió la ventaja de dos puntos que tenía sobre el colombiano Jhon Rodríguez, quien empató a 10 toques y forzó el minuto extra para definir en la muerte súbita del que tocase primero. Pero el “Bebé” se creció. A pie firme defendió la posición y con un movimiento de coupé consiguió el infartante touché. “No vi el toque de Jesús, cuando el colombiano empató bajé la mirada, escuché los gritos y me levanté para ver. Luego me dije que me tocaba el trabajo a mí de asegurar la medalla de oro para el país”.

Rubén también se complicó en el último minuto ante el cubano que empató a nueve. Hubo que ir a muerte súbita en la que el campeón olímpico definió con su ataque favorito: un ataque relámpago en flecha. Asegurada la final contra el Bebé, no bajó la presión. “Le dije a mi hermano que me disculpara, porque así soy yo, nadie me regaló nada. Y el mensaje que le di es que tiene que hacer un esfuerzo extra, ponerle corazón para llegar adonde quiera”.

Dominó con autoridad 15-8 a Jesús en un combate donde se vio el Rubén más preciso y manejando a plenitud la preparación de las acciones, el tiempo y la distancia para los toques. “ Creo que él se descontroló y a mí me salió todo. Estoy muy orgulloso de mi hermano, porque en mis primeros Juegos Panamericanos hice un octavo en individual, y él demostró que está a la altura de los mejores, porque ya son dos finales entre hermanos incluyendo la del Campeonato Panamericano en Toronto”, recordó.

Pidió más apoyo

Tras comentar su hazaña deportiva, Limardo hizo varias reflexiones sobre el deporte venezolano y el rol que cumple como atleta. “No quiero que me vean como un héroe. Quiero solidarizarme y ponerme en el puesto de nuestros compañeros que han pasado momentos difíciles en estos Juegos. Si el campeón olímpico pasa por situaciones difíciles, que será de los que no son campeones olímpicos”.

Limardo también exigió mayor apoyo para los atletas aficionados que compiten a lo largo de cada ciclo deportivo hacia los Juegos Olímpicos. “No queremos seguir botados en el medallero. No se olviden de los atletas amateurs, porque en estos ciclos quienes damos las medallas somos los deportes amateurs. No tengo nada en contra de los deportes profesionales y tiene con qué, pero es difícil conseguir patrocinantes para un atleta. Todo remendado sigo luchando por un país. Le dedico esta medalla a Venezuela. Los que crean o no crean en mí, sigo dándole triunfo a mi país”.

Palmarés panamericano

Juegos Medallas

Santo Domingo 2003 Plata por equipo

Río de Janeiro 2007 Oro individual y plata por equipo

Guadalajara 2011 Plata individual y por equipo

Toronto 2015 Oro individual y por equipo

Lima 2019 Oro individual