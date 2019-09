Renunció Juan José Ávila a presidencia de la LVBP

Juan José Ávila no seguirá ejerciendo sus labores como presidente de la Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.



El experimentado ejecutivo decidió apartarse del cargo que desempeñó desde 2017, por motivos personales. La información fue dada a conocer por Ávila este martes, a través de un comunicado enviado a los presidentes de los equipos adscritos al circuito de la pelota rentada nacional.



“Siempre he pensado en lo mejor para el beisbol profesional del país. No he hecho otra cosa durante mis 31 años ligado a la pelota, cumpliendo varias facetas. Pero en este instante debo dar un paso al costado, durante algún tiempo, debido a razones familiares que requieren mi atención inmediata”, señaló Ávila en su escrito.



En los próximos días, la LVBP anunciará quién asumirá el cargo vacante.



Nota de redacción. Fuentes confiables señalan que Esteban Palacios, vicepresidente de la LVBP, quedará encargado del ente en los próximos días.