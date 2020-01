Renny Osuna ofreció disculpas por incidentes del jueves

Una noche fatídica cerró la temporada de los Tiburones de La Guaira con un Renny Osuna que dejó ver su lado más gris luego de actuar de forma alterada ante el árbitro principal. Sin embargo, a días de la eliminación y con la mente más fría el mandamás se comunicó para reconocer sus errores.



“Hablé con Carlos Leal (árbitro del home play), estoy arrepentido de mis acciones y quiero hacerlo público ante los fanáticos, jugadores y familiares. Tenía presión de lado y lado. Algo que se me escapó de las manos.”, aseguró Osuna Osuna a través de las redes sociales de los Tiburones de La Guaira.



Además, el electo “Mánager del Año” reconoció que no está preparado para coger las riendas del equipo aunque las condiciones en que iniciaron el campeonato de la LVBP le terminó abriendo las puertas hacia una nueva faceta dentro del beisbol.



“Espero que las cosas vayan mejorando. Fue mi primer año al frente de un equipo. Era un puesto que no estaba en los planes y no me sentía preparado para asumirlo. Sin embargo, asumo las consecuencias y espero que me entiendan”, anunció el estratega del conjunto salado quien registró marca de 25-17 en la ronda regular, lo que le permitió terminar de primero en esa fase, y facilitar su premio como dirigente.