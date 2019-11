Pepitone el ruidoso | En la Pelota

L. Vargas, de Coro pregunta…: “¿Cuáles fueron los números de Joe Pepitone, y qué es de su vida?”



Amigo Pele…: En sus 12 años en Grandes Ligas, con Yankees, Astros, Cachorros y Bravos, bateó para 258, 219 jonrones y 721 carreras impulsadas. Jugó un rato en Japón con los Yakult Atoms. Después trabajó en las oficinas de los Yankees durante dos años, y se hizo jugador profesional de softbol. Ha tenido dificultades con la policía, por problemas durante sus excesos en el consumo de bebidas alcohólicas. Ha cumplido 79 años, es nativo de Brooklyn y ahí vive.



Mario Fernández, de Culiacán, comenta y pregunta…: “Llegará el día cuando ud. no pueda escribir siete días a la semana, como lo ha hecho durante tanto tiempo. Yo lo leo desde hace más de 40 años. Ud. nos dejará sin tener a quien preguntar sobre beisbol. Yo le he preguntado muchas veces, y siempre me responde. ¿Por qué no prepara a uno o más jóvenes para esa labor? El beisbol y los lectores se lo agradeceremos”.



Amigo Mayo…: Gracias por leerme, por escribirme y por la sugerencia. Esta columna cumplirá 60 años el año que viene. Y cuanto me dices es cierto, así lo siento y lo padezco. Porque mira, no hay quien quiera hacer esto. Lo he tratado con no menos de 12 muchachos periodistas, incluso un hijo mío. Les parece mucho trabajo, porque cubren fuentes muy cómodas, no tienen que ir a los estadios, ni bregar con la historia. ¿Qué más puedo hacer?



Javier González, de Cumming, Georgia, comenta…: Seguiremos leyendo a quien se encargue de seguir su legado.

Amigo Javo…: Muchas gracias. l