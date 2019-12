Pancho Pepe fenomenal

Hoy martes y mañana miércoles son días del correo.



Jesús A. Llamas, de Mexicali, pregunta…: “¿Cuándo fue que Ron Guidry terminó con 25-3?”

Amigo Chucho…: En 1978, cuando además, dejó la notable efectividad de 1.74. Y en 1985, 22-6, 3.27.



Nofran A. Cedeño C. de Caracas, pregunta…: “Cuénteme de Pancho Pepe Cróquer y su vida en el beisbol. He escuchado mucho de él y lo que significó para los narradores en Venezuela. Pero no tuve la oportunidad de oírlo porque soy de una generación posterior”.

Amigo Frano…: Te refieres al más exitoso de los narradores deportivos (no solo del beisbol) que ha parido Venezuela. Nativo de Turmero, conquistó a América Latina con su voz, tan grave como alegre, acompañada de una dicción ejemplar y una base cultural de feria mundial. Nació el 23 de mayo de 1920 y murió el 18 de diciembre de 1955, en Barranquilla, víctima de su hobby. Competía en una carrera de automóviles y algo salió mal en una curva. También fue notable como declamador y conocedor de la vida de los poetas de habla hispana. Inolvidable, mi amigo Pancho Pepe.



Gildardo Paredes, de Cancún, pregunta y opina… “¿En qué ha quedado lo del juego de Armando Galarraga, que no fue perfecto porque se lo impidió el umpire?”

Amigo Gil…: Las reglas no permiten otra solución que la adoptada. Considerarlo imperfecto por la equivocación del umpire. Pero la situación ha favorecido a Armando, porque de haberse mantenido la perfección, jamás se habría recordado tanto su juego. l