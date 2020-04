Páez: «Estoy en total desacuerdo por la propuesta del tope salarial»

Richard Páez, entrenador de Mineros de Guayana, en exclusiva para Líder en Deportes mostró su descontento con la propuesta ofrecida por la Liga Futve de dar un tope salarial cuando todo se calme tras la paralización del torneo por el coronavirus (covid-19), además confesó que sería casi imposible volver a la acción el 5 de julio.

“Estoy en total desacuerdo con la propuesta del tope salarial, entiendo que se puede aceptar mientras no haya acción, en mutuo acuerdo de parte y parte, puesto que fue una causa mayor por la cual se detuvo el campeonato, pero al momento de reanudar no hay ningún motivo para no comenzar el contrato vigente. Lo único que no se aceptaría es no cobrar durante los dos meses que pueda estar parado el torneo”, aseguró el mandamás de la Pandilla del Sur.

Recordemos que en la propuesta de la Liga el salario para tener una estabilidad económica de las siguientes temporadas, al finalizar esta la pandemia y en tal caso desde el mes de julio seria para los directores técnicos de 1.500 a un tope de 3.500 dólares.

Con respecto a la fecha planteada para una posible reanudación el estratega del negriazul comentó que es muy precipitado, puesto que la pandemia aún no se ha controlado en su totalidad.

“Se están apresurando en poner un fecha cuando todavía en Venezuela y en el mundo existe una situación crítica, todavía no es momento para anticipar fecha, considero que si pasa el 5 de julio no quedarán fecha para hacer programación como hasta ahora estaba elaborado el torneo y tendrían que hacer un nuevo torneo de una sola vuelta”, continuó Páez.

Por ahora estas medidas no parecen agradar a muchas personas que hacen vida en Futve, puesto que ya la Asociación de Futbolistas se pronunció y como Páez el desacuerdo es el tema en común entre ambos.