NBA podría reanudarse a principios de junio

Mark Cuban, máximo accionista de los Dallas Mavericks, es uno de los personajes que más involucrado está en la lucha contra la pandemia del coronavirus que mantiene parada la NBA.

Publicidad

Desde el primer momento el multimillonario dueño de la franquicia texana se ha volcado en ayudar a los más afectados y se mantiene en primera línea de la información sobre la evolución de la crisis, reseñó Marca.com.

El empresario de Ohio también es uno de los personajes más optimistas en cuanto a la posible vuelta de la actividad en la NBA esta temporada. Cuban, uno de los primeros en enterarse de la suspensión temporal de la campaña, espera dar carpetazo a la crisis del coronavirus cuanto antes y señala al mes de junio como posible fecha de regreso.»Si todo nos sale bien no sería descabellado – y esto lo digo con esperanza, no con conocimiento científico – que podamos jugar a principios de junio», afirmó Cuban durante una entrevista radiofónica en Dallas.

«Todo lo que sé de ciencia y lo que he leído me hace pensar que hay suficientes avances como para empezar a planificar el regreso».Sin embargo, el popular propietario de la franquicia de Dallas mantiene un optimismo cauto y no se juega su predicción: «Si tuviera que apostar, pero esto es más un deseo que una apuesta, diría que a principios de junio veremos a los equipos de nuevo en la cancha, aunque sólo se puedan ver los partidos por televisión»



Publicidad