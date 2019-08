MLB amenaza al beisbol venezolano

Durante la tarde de este miércoles, a traves de las redes sociales, pudo conocerse que por en consonancia con el bloqueo económico que el gobierno de EEUU impone al país, la MLB se une al coro y ordena a sus jugadores afiliados no jugar en la próxima temporada de beisbol profesional.



Consultados diferentes personeros de la LVBP, tanto de liga en sí como de los equipos, tenemos que aún no llega comunicación oficial al respecto.



Lo que se espera es los jugadores criollos residentes en EEUU no puedan jugar en Venezuela. Sin embargo, los no residentes, por el hecho de vencer sus visas al terminar sus compromisos, tendrían que regresar al país, so pena de convertirse en ilegales de quedarse en EEUU.



Esos jugadores, mayoritariamente de ligas menores, eventualmente podrían jugar para sus equipos en la LVBP pues el Sindicato de Jugadores les protegería su legítimo derecho al trabajo, algo que en sus comerntarios preñados de paroxismo, parecen ignorar algunos leguleyos. En todo caso, la LVBP debe pronunciarse.