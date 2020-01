La Vinotinto quedó sin chance en el Preolímpico

Aun cuando resta un partido contra Argentina, la Vinotinto sub-23 no tiene nada qué buscar en el Preolímpico de Colombia.

Venezuela cayó ante los locales 2-1 para quedar sin opciones de viajar a Japón a mediados de año.

Hubo muchos factores que mermaron la participación de los chamos en suelo cafetero. Uno de ellos, desde el principio, fue la “falta de preparación” según el cuerpo técnico vinotinto.

Poco tiempo para los entrenamientos, y que varios jugadores importantes no pudieron estar al no ser una fecha Fifa y sus clubes no les otorgaron permisos, o ellos prefirieron quedarse con sus equipos, fueron varias de las razones.