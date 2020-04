Kike Garcia no se niega a las reducciones salariales en la Futve

El mandato de Enrique “Kike” García en las filas del Aragua ha dado cambios importantes en el plantel aragüeño. El piloto caraqueño explicó en un Live para «Más Allá Del Gol» lo que ha sido su pasantía por el cuadro aurirrojo desde que tomó el mandato en el 2019, reseñando como asume la cuarentena desde la ciudad jardín.

Publicidad

“La cuarentena me ha servido para reinventarme y tener tiempos de leer ajustes que tenía de otros equipos, así como conversar por videoconferencia con entrenadores de otros equipos del futve”, explicó el piloto sobre el presente resguardo, argumentando sobre las series u películas de su agrado. “La casa de Papel la termine de ver hace poco. Me gusta las series y películas de acción y suspenso. También soy una persona que le gusta leer. Además aprovecho de descansar, lastimosamente no tengo a mi familia aquí (Maracay)”, acotó.

En cuanto a lo que fue la campaña 2019, entre beneficios, adversidades y crecimiento de jugadores, García resumió sobre la experiencia adquirida.

“En el caso de Edanyilbert Navas (mejor juvenil del 2019) hemos entendido su juego, en poder recibir en mitad de la cancha con y sin pelota. También trabajamos la dinámica de un colectivo para recibir en zonas de la cancha donde pueda desarrollar sus fortalezas. Con Rafa (Arace) tuve la oportunidad de conocerlo en el Petare, hablé con Micky (Mea Vitali) y creo que necesitábamos de su verticalidad y explotación para aquel entonces y por ahí supo aprovechar las oportunidades y terminó sacando los frutos al extranjero”, dijo.

Además, “Kike” confesó sobre la promesa que se planteó en el pasado ciclo. “Cuando clasificamos a la Liguilla prometí arrodillarme en la mitad de la cancha y lo cumplí”, reveló.

Nuevo formato: Temporada 2020

La vigente campaña de la Liga Futve, que se suspendió hasta la sexta fecha por la pandemia del COVID-19, afrontó nuevos formatos, entre ellos eliminar la Copa Venezuela. “Creo que hay otros lugares para desarrollar juveniles aparte de la Copa Venezuela. Pero sin duda que este Copa servía de muchos para los jugadores por la continuidad de jugar miércoles y domingo”, asimiló.

García enfatizó sobre un nombre para el torneo doméstico venezolano. “El nuevo formato me agrada porque premia la regularidad. Si hay cosas que hay que hay cambiar, en la propuesta que se filtró, es el nombre del torneo. Hace poco falleció una persona que dio tanto por el fútbol venezolano como Nerio Hernández, sería un buen homenaje colocarle su nombre al torneo para reconocer el trabajo que hizo en nuestro fútbol”.

“Hay que entender que es solo una propuesta, hay que tener paciencia. Ahorita solo hay que quedarse en casa y crear herramientas para cuando regresemos volvamos de la mejor forma”, reseñó.

Asimismo, el estratega agustiniano comentó sobre su postura con la posible reducción de sueldos que entraría en el cambio de formato que está latente. “Yo personalmente no tenía problema a rebajarme el salario para que la gente de mantenimiento, utileros y demás personal del Aragua FC cobre su sueldo al día. Creo que junto a mi cuerpo técnico estaríamos de acuerdo”, subrayó.

Por su parte, el entrenador del combinado aragüeño cerró con lo que se planteó para la presente campaña. “Nuestro punto para esta temporada siempre fue mantener al 85% de la plantilla. Hubo casos que los jugadores decidieron tomar otras latitudes y nosotros lo entendimos. Nosotros decidimos reforzarnos con jugadores como Homero Calderón y Andrés Hernández con experiencia internacional. Ya para el final del torneo veremos para que estamos”, concluyó.