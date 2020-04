Kaline admiraba a Cabrera y Ordóñez como bateadores

El legendario “Señor Tigre” siempre manifestó admiración por la capacidad ofensiva de ambos artilleros venezolanos

Cuando la tarde del pasado lunes se conoció la noticia de fallecimiento de Al Kaline, inmediatamente las redes sociales se llenaron de condolencias y comentarios acerca de la extraordinaria personalidad de la legendaria figura de los Tigres de Detroit que por 67 de sus 85 años en el plano terrenal, prestó servicios a la organización bengalí.

Cabrera lo extrañará

Miguel Cabrera, uno de sus más notables discípulos de quien también se conociera como “Mr. Tiger”, manifestó su pesar a través de su cuenta de Instagram:

“Siempre estarás en un lugar muy especial en nuestra familia, uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Voy a extrañar esas charlas de beisbol contigo, my friend. Descansa en paz”, manifestó Cabrera en su emotivo mensaje.

Kaline, quien nació en Baltimore, Maryland, el 19 de diciembre de 1934, firmó con los Tigres con bonificación de 35 mil dólares tras egresar de la escuela secundaria y una semana después de la graduación, el 25 de junio de 1953, a los 18 años de edad, debutó con los Tigres, nunca jugó en ligas menores.

Después de concluir su carrera de 22 temporadas en 1974, siguió prestando servicios a la organización en diversas capacidades. En los últimos 19 años, por ejemplo, era asistente especial a la vice presidencia de operaciones de beisbol y la gerencia general.

Kaline se identificaba mucho con la gran habilidad de Cabrera como bateador.

En la campaña de 2012, en la que el aragüeño ganó la Triple Corona de bateo, se mostró sumamente orgulloso por la hazaña que no se había registrado en 45 años, desde que Cal Yastrzemski lo hizo con los Medias Rojas en 1967.

“Definitivamente, Cabrera es uno de los grandes bateadores de todos los tiempo, el mejor que he visto con el uniforme de los Tigres”, le dijo Kaline a Buster Olney, de la cadena de televisión ESPN. “Tiene un poder tremendo hacia su mano contraria y hacia el jardín central”.

La inteligencia de Magglio

Al concluir la temporada de 2007, en la cual Magglio Ordóñez se proclamó campeón bate de a Liga Americana con .363 de average, Kaline dijo: “a lo largo de los años por aquí han pasado excelentes bateadores, pero ninguno como Ordóñez. La gente no tiene idea de lo inteligente que es. Me sorprende su habilidad para hacer ajustes. Para uno, como ex pelotero, es un placer verlo. No solamente puede dar hits, también empuja carreras”.

Dos jonrones en un inning

A su paso por Detroit, Ordóñez tuvo oportunidad de empatar una curiosa marca con Kaline al disparar dos cuadrangulares en una entrada.

El 12 de agosto de 2007, en el Comerica Park de Detroit, le sacó la bola dos veces en el segundo episodio al zurdo Dallas Braden, de los Atléticos de Oakland, igualando el récord. Kaline despachó tres vuelacercas el 17 de abril de 1955 en partido contra los Atléticos de Kansas City, en el Briggs Stadium Detroit, ese día dio dos en el sexto inning.

A lo largo de su trayectoria de 22 temporadas, Kaline fue nominado en 18 ocasiones al Juego de Estrellas, ganó diez veces el premio Guante de Oro, fue campeón bate de la Liga Americana en 1955 (340), disparó 3007 hits, conectó 399 jonrones y dejó average vitalicio de .297. En 1980 fue inmortalizado en el Salón de la Fama.

