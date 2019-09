Josef Martínez renunció a la selección por desacuerdo con Dudamel

Hay una frase famosa que dice que “lo que está a simple vista no necesita anteojos” y la relación entrenador-jugador entre Rafael Dudamel y Josef Martínez se notaba a leguas que no era la mejor; es por esa razón en particular que el delantero criollo ha decidido renunciar a la selección nacional mientras el mandamás de la Vinotinto siga al mando de la misma.



Mediante una carta que se hizo viral en la red social Twitter por el periodista, Fernando Petrocelli, Martínez puso fin a sus llamados con la tricolor, pero que no es un adiós definitivo; solo si Dudamel sale él aceptaría defender a Venezuela.



“No andaré con rodeos, la razón es clara y especifica: una relación más deteriorada con el actual seleccionador absoluto. Ya son tres años padeciendo un trato que no se corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado hacia la selección”, expresó de forma contundente.



El del barrio “El Combate” en Valencia siempre ha respondido en los deportivo pero ahora acusa a un factor emocional: “La Copa América 2019 fue el evento que más me afectó emocional y deportivamente la pase realmente mal, he visto y vivido episodios que no comparto. Lo sufrí y deje pasar por mucho tiempo, pero ha llegado el momento de no aceptarlos más”, continúo.



Aún siendo una de los exponentes más destacados en el combinado nacional, luego de ser la máxima figura en la MLS con el Atlanta United; Dudamel limitó a tan solo 41 minutos en el certamen continental a Josef. En los cuatro partidos que disputó Venezuela, jugó tres, todos viniendo desde el banco.



Asimismo, Martínez expresó que a pesar de los momentos difíciles, vestir la camisa de la selección lo ha hecho crecer como deportista y como persona. “La selección es mi gran amor. A la que siempre quiero ver y representar. Con la que siempre deseo estar”.



Esta ya era una decisión que había tomado, es por esto que no estuvo incluido en la convocatoria contra Colombia y se da justo en el momento cuando se anunció un llamado preliminar para los siguientes amistosos.



Sin embargo, no es un cierre total a su carrera dentro de la Vinotinto, dejó claro que solo volverá si hay otro estratega en el banquillo nacional.



“Aclaró rotundamente que no estoy renunciando a vestir la camiseta de mi país, la que más amo. No estoy cerrando las puertas de seguir representando a Venezuela. Solo que prefiero no estar hasta que llegue un cambio que permita recuperar la esencia de representar a un país y no ha un proyecto personalista, nada ni nadie deben estar por encima de la selección.”, cerró el delantero al mismo tiempo que agradeció y se comprometió con la Federación Venezolanda de Fútbol para volver en un futuro.