José Alguacil, nuevo mánager de las Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales, actuales monarcas de la Liga Dominicana de beisbol, comunicaron en días recientes durante una rueda de prensa su decisión de revocar al mánager Fernando Tatis, dejando a cargo como interino a Rafael Ramírez.

Pero fue hasta ayer cuando, en una publicación a través de la cuenta de instagram (@estrellasbc) revelaron el nombre del nuevo encargado oficial: el venezolano José Alguacil.



El coach de primera base de los Gigantes de San Francisco en la temporada 2019 de MLB, quien estaba llamado a dirigir a los Navegantes del Magallanes en la Lvbp, pero por las sanciones impuestas a la liga no pudo, asumió ayer mismo la riendas del campeón dominicano, en lo que será su primera experiencia como timonel desde 2016. El ex infielder inició su carrera como estratega en la New York-Penn League en el año 2004 con el Vermont Expos, hasta el 2007. Ese año pasó a San Francisco, donde laboró como instructor de infielders de MLB. En 2015 dirigió en Doble A y un año más tarde en AAA.

Alguacil se une a Luis Dorante (Gigantes) y Omar López (Águilas) y ahora hay tres mánagers criollos en Lidom. El criollo es un técnico bastante trabajador, motivador y profundo conocedor de su oficio.