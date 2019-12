Festival Santa Corre Copá Badú viene con todo

La diversión y el deporte se fusionarán en vísperas de navidad para llevar a cabo el Festival Santa Corre Copá Badú. Se trata de una actividad familiar que busca incentivar la práctica deportiva y el sano entretenimiento en espacios públicos de Caracas, a través de tres distancias: 21km, 10 km y una caminata de 3 km, que congregarán a adultos, jóvenes y niños en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, donde iniciará la cita el domingo 8 de diciembre.

A semejanza de otras competencias en asfalto, alegóricas a la navidad, que se han realizado en poco más de 25 ciudades en países como Estados Unidos, México, Bolivia, España, Alemania, Inglaterra, Francia y Japón, llega el turno para que Venezuela tenga su primera Media Maratón Navideña organizada por Tribu.Justamente, esta empresa especializada en la producción de carreras temáticas en el país cuenta con la experiencia de Retos.Info que, con Santa Corre 21 km, consolidará en el año 2019 la realización de tres medias maratones en la ciudad de Caracas.“Nos gusta ir más allá de lo convencional y de lo clásico, por eso diseñamos un estilo de carreras temáticas y desarrollamos el Festival RUN integrado por tres competencias, cada una con tres distancias: larga, mediana y corta, para cubrir las expectativas de los niños y los más experimentados.

La idea fue planificar -y así concretamos este año- tres medias maratones para incentivar la integración de los corredores en las medianas y largas distancias en asfalto, como una movida diferente en el running”, agrega John Díaz, director de Tribu y Retos.info.Los 21K contarán con cupos para máximo 250 participantes, quienes podrán inscribirse en categorías que van desde los 16 años hasta los 99 años de edad. Saldrán a las 6:50 de la mañana, a competir en una nueva ruta –distinta a la de los anteriores Festivales- certificada por la Federación Venezolana de Atletismo (FVA).

La distancia de 10 km tendrá un cupo máximo de 200 participantes que partirán a las 7:10 a.m. Esta ruta igualmente contará con el aval de la FVA. Las categorías para inscribirse son: Juvenil (16 – 19 años); Libre (20- 29); Sub Master A (30 – 34); Sub Master B (35 – 39); Master A (40 – 44 ); Master B (45 – 49); Master C (50 – 54); Master D (55 – 59); Master E (60 – 64); Master F (65 – 69); Master G (70 – 99); Movilidad Reducida Silla de Ruedas (16 – 99) (opcional); Movilidad Reducida Sin Silla de Ruedas (16 – 99) (opcional).

Las distancias de 21km y 10 km tendrán bolsas metálicas, para premiar los tres primeros lugares absolutos masculino y femenino. Los ganadores en las categorías recibirán trofeo. Todos los participantes en general tendrán medalla de participación.

Y a partir de las 8:30 a.m. alrededor de 400 participantes iniciarán la carrera/caminata de 3 km. La ruta promete sorpresas, diversión y libre creatividad para grandes y chicos quienes podrán lucir atuendos de sus personajes favoritos navideños.

El Festival Santa Corre Copá Badú será realidad gracias a la valiosa colaboración de patrocinadores como Respira Libre Centro de Otorrinolaringología Cirugía Láser en Consultorio para niños y adultos; Circuito POP FM, Miwaja, Decofruta, Agua + Vida, Tres Nuevo Ocho; y el apoyo de SMA Corp, la Alcaldía de Baruta, paramédicos y efectivos de seguridad.