En la Pelota| Serie sin Venezuela

La última información es que sí jugarán en Venezuela el campeonato 2019-2020, pero comenzarán el 5 de noviembre, en vez del 12 de octubre como ha sido costumbre en los últimos años. Jugarán con peloteros no activos en Major League Baseball, es decir, retirados de avanzada edad o los dejados libres que nadie ha querido firmar.

Los equipos hacen todo lo posible por no perder los $8 millones, un millón cada uno, como pago de la publicidad que le hacen al Gobierno.

La Serie del Caribe 2020, en San Juan de Puerto Rico, es organizada sin contar con la participación de Venezuela. La dejan fuera de la Confederación. Invitarán a Panamá. Y para 2021, en Mazatlán, proyectan llevar a Colombia.

El caraqueño Anthony Castro, de 24 años de edad, lanzador derecho, será invitado a los entrenamientos de los Tigres de Detroit, a menos que lo cambien en una de las negociaciones que esperan realizar durante el invierno. Castro tiene marca de 38-24 con efectividad de 3.53, en sus siete años por las menores. Este año, después de terminar en doble A con 5-3, 4.40 fue enviado a la Liga de Arizona, donde está lanzando, especialmente en preparación para su aventura por las Mayores.

Ronald Acuña ya aparece en un libro histórico. Se trata del titulado Before They Were Braves, editado por “Baseball América” y escrito por un all stars de periodistas que cubren, o han cubierto, a los Bravos. No es la historia total del equipo, solo los últimos 35 años, de los 44 que llevan en Atlanta. Por eso son protagonistas de la historia figuras como Chipper Jones, Tom Glavine, John Smoltz, Freddie Freeman, Dave Justice, Craig Kimbrel, Javy López y Acuña.

