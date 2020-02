En La Pelota | Recado de Cap Anson

Señores Rob Manfred y Juan Puello…: Me hubiera sentido mejor si estas letras las ordenara para felicitarlos por buenos logros de Uds. como comisionados.



Pero no. Desde este apacible Más Acá, observo cómo tratan de destruír el beisbol. Y no me explico por qué ni para qué, porque ambos son muy bien asalariados.



Por cierto, Juan Vené dijo que Ud. Manfred, cobra un millón de dólares por año, lo que fue una equivocación de ese periodista, y me apresuro a corregirlo. Porque su sueldo anual es de 25 millones, o sea, igual a los ingresos de 323 familias de clase media. Y superior a mil 39 de los mil 200 bigleaguers en los rósters de los 40. Mi máximo sueldo fue de 3 mil dólares por temporada.Un millón cobraba Bud Selig cuando llegó a esa posición.



Uds. cambian Reglas del beisbol con un desconocimiento galopante del juego. Uno debe hacer cambios positivos. Yo, entre 1871 y 1887, mis años de mánager-pelotero, inventé el spring trainning, el hit and run y fui el primer primera base en jugar fuera de la almohadilla. Eso hacía falta.



También hice mal al imponer la discriminción racial en Grandes Ligas en 1884. Estoy arrepentido, pero era algo de la época que creí necesario.



Manfred se ha entregado a lo que ordena la televisión, y Puello echa al mundo sus locuras por exhibicionismo.

Es decir, son un par de peligros enormes para un deporte espectáculo tan triunfal como ha sido durante casi siglo y medio.

Si desaparecieran del panorama del beisbol sería tan bueno, que todos los fanáticos del mundo y yo, celebraríamos durante semanas. ¡Váyanse por favor! Y les deseo lo mejor, pero lejos del beisbol… Adrián.