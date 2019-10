En la pelota | Problemas en Atlanta

La pregunta de la semana…: El lanzador activo más cercano a las 300 victorias es CC Sabathia (Yankees), de 39 años, ahora con 251. Pero se supone que él anunciará su retiro en estos días. Entonces, ¿quiénes serán los activos con más juegos ganados? La respuesta…: Justin Verlander (Astros), de 36 años, 225, Zack Greinke (Astros), también con 36 años, 205, y Jon Lester (Cachorros), 35 años, 190.



El torpe de La Guaira. El guaireño Ronald Acuña va torpeza tras torpeza, como si ignorara totalmente lo que es ser sensato, inteligente, correcto. Después de la tragicómica escena del trote de home a primera base, en vez de correr, cuando los reporteros le preguntaron por qué, dio esta horrible respuesta…: “Son cosas del beisbol”. Pero no, más bien son cosas de quien no sabe como se juega el beisbol, de quien lo juega irresponsablemente, de quien no le importa burlarse de su profesión…



Mucho contra los Bravos. Por cierto, además de enfrentar a los acuciosos Cardenales en esta postemporada, y además de sufrir a Acuña en la alineación, los Bravos enfrentan ahora a las nuevas protestas por el emblemático tomahawk chop, especie de hacha con base de piedra, que usaban los aborígenes de Estados Unidos. Como ellos son los Bravos por el nombre que identifica a aquellos históricos personajes, parece lógico que lo usen. Pero los han censurado, antes, dirigentes aborígenes, y ahora el lanzador de los Cardenales, Ryan Helsley, cuya madre es una aborigen cherokee, y quien dijo…: “El tomahawk chop y el uso de los brazos y manos de los fanáticos para imitarlo, insulta a los cherokees y a todos los nativos de América”.