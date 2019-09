En la pelota | Mets busca mánager

El cubanito Víctor Mesa hijo comenzó mal a la ofensiva por las categorías más bajas de los Marlins, pero ahora en Salt River, hace muy buen contacto… ¡Vas bien, muchacho vas bien.



Los Medias Rojas no encuentran como sustituir a su principal ejecutivo, Dave Dombrowski, quien construyó el equipo ganador hasta la Serie Mundial 2018. Me susurran que quieren a Teo Epstein, pero es el presidente de operaciones de beisbol de los Cachorros, y allá no quieren salir de él, yo que te digo.



Ahora, los Mets ya tienen en la mira a quien sustituirá al mánager Mickey Callaway, desahuciado hace semanas. En Citi Field esperan poder poner al frente del equipo al coach del banco de los Astros, el puertorriqueño de Santurce, Joe Espada, de 44 años. Bueeeeeno, a Boston llevaron otro boricua, también coach del banco en Houston, llamado Alex Cora, y fueron Campeones Mundiales… ¡Digo yo, no!



A Bryce Harper se le volteó la tortilla al contrario de cómo él la esperaba. Su nuevo equipo, los Phillies, quedaron fuera de toda esperanza de postemporada, mientras el club que dejó atrás, los Nationals, han clasificado, con juego que ganaron a los mismos Phillies 4-1. Y les ganaron uno más 6-5. “Nada contra los Nationals” dijo Harper, “son un gran equipo, excelente organización”. Al fin y al cabo, los Phillies le pagan ahora el contrato de mayor dinero en la historia del beisbol. Cobra 330 millones de dólares por 13 temporadas… ¡¿Qué tal?!



Ed Yost a los 65 años de edad, quiere descansar, por lo que los Royals deben buscar nuevo mánager para 2020. Ha sido el más ganador en la historia de la franquicia de Kansas City, con 744-836.