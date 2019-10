En la pelota | Los lanzadores activos con 20 o más victorias en la MLB

La campaña 2019 ha concluido con 24 lanzadores activos sobre los 100 juegos ganados de por vida, tres de esos con más de 200.

El último de 20 victorias en una temporada ha sido, en 2016, Max Scherzer (Nationals) 20-7, 2.96, y en 2018, tiró para 18-7, 2.53… Último con 300 juegos ganados, Tom Glavine 305-203, 3.54, retirado después de la campaña 2008; y Randy Johnson, 303-166, 3.29, quien lanzó hasta 2009… Solo 24 han ganado 300 juegos en la historia.

El activo con más ganados, CC Sabathia, 251-161, 3.74 quizá se retire ahora… Los otros 23 sobre las 100 victorias…: Justin Verlander, 225-129, 3.33… Zack Greike, 205-123, 3.35… Jon Lester, 190-108, 3.56… Félix Hernández, 169-136, 3.42…Max Scherzer, 170-89, 3.20… Cole Hamels, 163-121, 3.42… Clayton Kershaw, 169-74, 2.44… Adam Wainwright, 162-95, 3.39… David Price, 150-80. 3.31… Ervin Santana, 149-127, 4.09… Rick Porcello, 149-118, 4.36… Gío González, 130-99, 3.68… Johnny Cueto, 126-87, 3.35… J.A. Happ, 121-90, 3.99… Mádison Bumgarner, 119-92, 3.13… Rick Nolasco, 114-118, 4.56… Francisco Liriano, 112-114, 4.15… Chris Sale, 109-73, 3.03… Stephen Strasburg, 112-58, 3.17… Jake Arrieta, 106-75, 3.72… Edwin Jackson, 107-133, 4.78… Aníbal Sánchez, 108-108, 3.98… Mike Leake, 105-98, 4.05…

Los Astros tienen la rotación de mayores éxitos en el pasado, con Verlander, Greike y Gerrit Cole. Este trío exhibe a los muchachones de Houston en esta postemporada, como superiores, incluso que los Dodgers.

El pitcheo, alma del beisbol, ha sobrevivido de manera estoica a todas las agresiones para debilitarlo. Sigue siendo el Rey, después de dos alejamientos de la caja de lanzar, primero de 40 pies a 50 y después hasta 60 pies seis pulgadas; la lomita la bajaron en 10 centímetros; y la Regla del balk es interpretada por cada umpire a su gusto y siempre contra los pitcher.

Es cierto que en los últimos años ha habido menos ganadores de 20 juegos que nunca antes, pero igualmente ahora hay mas salvados y más innings lanzados por el bullpén, y también mejores honorarios para los relevistas.

Vivimos una manera diferente de manejar a los lanzadores. Y los equipos se dicen satisfechos porque ha bajado el número de las lesiones de los pitchers.

Como siempre, todo marcha en espera de la próxima Regla que atente contra el pitcheo, para crearle los mecanismos de la defensa.

El perrocalentismo no le sienta nada bien al joven Ronald Acuña Jr.

De Ronald Acuña (Bravos) dicen alrededor de la Liga Nacional que es un perro caliente de tal tamaño, que no hay en el mundo entero mostaza suficiente para cubrirlo. Desde luego, eso se dijo originalmente de Reggie Jackson en Nueva York. Pero Reggie era un veterano con centenares de jonrones, mientras que el guaireño es un bigleaguer principiante.

La última víctima de las burlas de Ronald ha sido el cerrador de los Cardenales, Carlos Martínez. En el noveno inning del jueves, después de conectarle jonrón, corrió las bases haciendo figuritas y bailando. “Eso es una falta de respeto al beisbol, a mi equipo y a mí personalmente” dijo Martínez, “por lo que le exijo comportamiento diferente”. Y San Luis ganó, 7-6.

Peloteros de otros equipos ya se habían quejado llamando al venezolano “un ridículo perro caliente”. Un mánager comentó…: “No creo correcto tirarle por la cabeza a nadie. Pero no podré evitarlo si lo hace alguno de mis pitchers contra Acuña”.

Freeman está muy enojado y explotó por la derrota

Pero Ronald Acuña ha perjudicado con su perrocalientismo, más a su equipo, los Bravos de Atlanta, que a los contrarios. Eso lo ha denunciado públicamente el primera base Freddie Freeman.

“Considero que la derrota del jueves se la debemos a Acuña” dijo Freeman frente a los reporteros, “porque es uno de los bigleaguers con menos espíritu de agresividad. No corre debidamente las bases, no juega para el equipo. El jueves conectó un batazo muy bueno para doble, pero alcanzó una base, porque no corrió… Esto no debe ocurrir en la temporada y menos en la postemporada. Pues, ocurrió en ese importante juego de playoffs frente a los Cardenales”.

Según Freeman, la mayoría de los peloteros de los Bravos opinan como él acerca de Ronald, pero no lo expresan públicamente porque no quieren tener problemas con él.