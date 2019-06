En la pelota | Leyendas en el Olimpo

Hoy, como todos los miércoles, es día del correo.

Jesús E. Ortiz C. de Caracas, opina…: “Un bateador conecta sencillo, y por displicencia de los outfi elders al buscar el batazo, el corredor-bateador sigue y llega a salvo a la segunda base. El anotador acredita doble. El lanzador domina al bateador siguiente, con roletazo a segunda base, pero avanza a tercera el de segunda. En seguida elevan fl y sufi ciente para que en pisi-corre llegue la carrera a home. Me parece injusto que al pitcher se le cargue una carrera limpia, porque si los outfi elders hubiesen actuado con mayor esfuerzo, no habría avanzado este hombre a segunda”.

José L. Cevallos P. de Mazatlán, pregunta…: “¿Quiénes de los Yankees 1927 y de los Rojos 1975 están en el Hall de la Fama?”.

Amigo Cheché…: Los mánagers, Miller Huggins y Sparky Anderson, más el presidente de los Yankees, Ed Barrow. Babe Ruth, Lou Gehrig, Whitey Hoyt, Tonny Lazzeri, Earle Combs, Herp Pennock… Johnny Bench, Tany Pérez y Joe Morgan.

Pedro L. Vargas, de Coro, pregunta…: “¿Qué labor cumplían Pete Orevite y Pete Sheehy con los Yankees, y Phil Rizzuto fue comentarista o narrador?”.

Amigo Peele…: Sheehy fue durante 58 años, hasta su muerte en 1985, el responsable del clubhouse de Yankee Stadium. Ese clubhouse ahora lleva su nombre y además, en el dogout de los Yankes lo recuerda una placa. Orevite era su asistente. Rizzuto fue narrador y comentarista.

