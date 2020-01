En la pelota | El que no votó por Jeter

Hoy es día del correo.

El que no votó por Derek Jeter, Colin Cowherd, desde Las Vegas, dice, según mensaje que puede ser o no de él, porque en este caso, tal y como han ido las cosas, todo puede ocurrir.

Es un sainete…: “Le agradezco publicar que nunca dije tener derecho a votar para lo del Hall de la Fama, tampoco he dicho pertenecer a la Major League Baseball Writers Association of America (MLB-WAA). Solo he informado, y lo confirmo, que no voté por Derek Jeter, como hay millones de personas que no votaron por él, por no ser miembros de la MLB-WAA. Solo he dicho la verdad, no voté por Derek Jeter porque no puedo votar. Si pudiera, hubiera votado por él, y más de una vez».

Daniel A Gutiérrez C de Guatire, pregunta y opina…:

“¿Cómo pone usted en un contexto simple (sin la sabermetría) las carreras de Larry Walker y Andrés Galarraga? Fueron parte de aquellos bombarderos de la calle Blake, (Galarraga líder en jonrones en 1996, con 47 y Walker el año siguiente con 49), ambos también campeones de bateo (Galarraga en el 93 y Walker en el 98), además de ser espíritu de aquellos Rockies, junto con Vinicio Castilla y Ellis Burks. Hoy día Walker es Hall de la Fama y Galarraga, si mal no recuerdo, duró un solo año en las papeletas de elegibles. Entendiendo que para ingresar al círculo de inmortales no se toma en cuenta una temporada, sino toda una carrera en MLB. Saludos y mis respetos para usted”.

Amigo Dano…: Está de moda la palabrita contexto, ¿no? Y, si para elegir a los inmortales de Cooperstown bastaran los números, no necesitarían los votos de 400 periodistas.